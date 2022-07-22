Происшествия 22.07.2022 в 10:20
В Бурятии росгвардейцы поймали вора-неудачника
В ходе кражи мужчина поранил ногу и не смог убежать
Текст: Константин Воронов
Ночью в Росгвардию Бурятии пришел сигнал тревоги с охраняемого торгового центра в селе Мухоршибирь. Прибывшая на место группа задержания обнаружила разбитое окно на тыльной стороне магазина, возле которого оказались следы крови. Пройдя по кровавому следу в сторону парка, росгвардейцы заметили среди деревьев силуэт неизвестного. Увидев правоохранителей, злоумышленник с порезанной ногой попытался скрыться, но далеко убежать не смог.
«28-летний не работающий гражданин был доставлен в полицию, где сознался в преступлении. Он рассказал, что куском шлакоблока разбил окно магазина электротехники и пытался проникнуть внутрь, но порезался. Мужчина хотел похитить имущество, чтобы расплатиться с таксистом, с которым он планировал доехать домой в соседнее село», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Однако раненая нога стала для вора лишь одной из неудач. Как выяснилось, влетевший в магазин кусок шлакоблока разбил стоявший под окном жидкокристаллический телевизор, что увеличило ущерб от действий злоумышленника еще на 40 тысяч рублей.
По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия Бурятии
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