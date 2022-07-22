В Бурятии росгвардейцы поймали вора-неудачника

Ночью в Росгвардию Бурятии пришел сигнал тревоги с охраняемого торгового центра в селе Мухоршибирь. Прибывшая на место группа задержания обнаружила разбитое окно на тыльной стороне магазина, возле которого оказались следы крови. Пройдя по кровавому следу в сторону парка, росгвардейцы заметили среди деревьев силуэт неизвестного. Увидев правоохранителей, злоумышленник с порезанной ногой попытался скрыться, но далеко убежать не смог.





«28-летний не работающий гражданин был доставлен в полицию, где сознался в преступлении. Он рассказал, что куском шлакоблока разбил окно магазина электротехники и пытался проникнуть внутрь, но порезался. Мужчина хотел похитить имущество, чтобы расплатиться с таксистом, с которым он планировал доехать домой в соседнее село», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





Однако раненая нога стала для вора лишь одной из неудач. Как выяснилось, влетевший в магазин кусок шлакоблока разбил стоявший под окном жидкокристаллический телевизор, что увеличило ущерб от действий злоумышленника еще на 40 тысяч рублей.По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия Бурятии