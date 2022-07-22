В Бурятии на озере утонул 39-летний мужчина

Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на озере возле села Красноярово утонул 39-летний мужчина. Со слов очевидцев, гражданин в нетрезвом виде нырнул в воду и не смог всплыть на поверхность.«На поиск утонувшего выехали спасатели БРПСС и сотрудники полиции. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили тело мужчины в 10 метрах от берега на глубине 2,5 метра. Погибшего достали из воды и передали сотрудникам полиции», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: МЧС Бурятии