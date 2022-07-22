Происшествия 22.07.2022 в 13:11

В Улан-Удэ эвакуировали людей из «Двух китов»

Причиной стало возгорание в вентиляционной шахте
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ эвакуировали людей из «Двух китов»
Сегодня в 11.50 в МЧС Бурятии поступило сообщение о задымлении в вентиляционной шахте производственного здания по ул. Барнаульская, где расположен торговый центр «Два кита».

«До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 172 человека. Пострадавших нет. В настоящий момент загорание в вентиляционной шахте ликвидировано на площади 2 кв. м, проводится проливка. На месте работают 20 человек личного состава и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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