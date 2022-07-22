В Улан-Удэ пьяный маршрутчик протаранил две машины и сбежал

Сегодня на Левом берегу Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», на 10-м км автодороги автобус «Фиат Дукато» врезался в автомобили «Тойота Спасио» и «Тойота Аллион», стоявшие на отвороте в сторону школы №54, чтобы повернуть налево. После аварии водитель скрылся, однако очевидцы происшествия догнали его в поселке Исток.





Как передает паблик, водитель маршрутки был пьян. Эту информацию подтвердили и в ГИБДД Бурятии.«Около 12.15 водитель автомобиля «Фиат Дукато», будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Аллион», после чего с места ДТП скрылся. Экипажем ДПС был задержан в поселке Исток на ул. Центральная. Результат освидетельствования составил 1.04 мг/л алкоголя», - прокомментировали в Госавтоинспекции.Фото: «Аварком кузов-салон»