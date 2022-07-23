В Улан-Удэ разоблачили группу врачей-преступников

В столице Бурятии пресечена деятельность медиков, которые, используя свои возможности на рабочем месте, необоснованно выдавали медицинские заключения. За оформление сфальсифицированных документов клиенты им платили деньги.Конвейер по выдаче медзаключений действовал в одной из поликлиник города. Злоумышленниками были три женщины-медика. Одна из них работала заведующей отделением и занималась всевозможными медосмотрами, медицинскими освидетельствованиями. В числе клиентов были такие, кто нуждался в документах для сдачи экзамена, получения водительского удостоверения. Гражданам были нужны медзаключения. На этом медики и решили подзаработать, но оказались разоблачены.В шайку входили также подчиненные завотделением. Их подельником выступал человек, не работавший в поликлинике, – поставлял клиентов, которые не желали проходить осмотр, но хотели иметь документ о его прохождении, пусть даже заплатив определенную сумму за нелегальные хлопоты.Разумеется, медики заранее не встречались с теми, на кого надо выписывать документы. Знать не знали, что это за клиенты. Но проблему решили элементарно - подельник обеспечивал их информацией из паспортов клиентов. Клиентам даже не надо было заполнять бланки. Осуществляя незаконную деятельность, подчиненная завотделением собственноручно заполняла все необходимое.Не имея больших полномочий, она передавала «обработанные» бланки заведующей. Последняя - другому врачу с указанием подписать заключение. При этом заведующая нагло врала, что гражданин успешно прошел медосмотр и противопоказаний, ограничений к управлению транспортными средствами у него не выявлено. Мол, просто в силу занятости у нее самой нет времени, чтобы подписать медзаключение для клиента.Введенные в заблуждение терапевты расписывались в документах и ставили печати с оттиском своих имен, подтверждая, что с медосмотром все нормально. Оформленное заключение ничего не подозревающие врачи отдавали назад заведующей. И она, таким образом, совершала служебный подлог.Подельник из-за пределов поликлиники передавал «хитрым» медикам деньги. Клиент приходил в поликлинику и забирал сфальсифицированное заключение. Иногда одна из злоумышленниц выходила на улицу и ждала посредника близ поликлиники, чтобы завершить свое темное дело – все, как в фильмах про шпионов.Преступления совершались довольно долго. Позднее по отдельным эпизодам уголовное преследование даже прекращено в связи истечением срока давности.Когда подельников поймали и стали судить по эпизодам, по которым срок давности не минул, три медика признали свою вину. Посовещавшись с адвокатами, преступницы ходатайствовали о проведении суда в особом порядке – без полноценного судебного разбирательства (это сокращает время процесса). Мол, зачем растягивать дело, раз все ясно.Подсудимая, завотделением, между прочим, имела грамоты и благодарности. Две другие тоже положительно характеризовались по месту работы в поликлинике.Вся троица получила наказание за служебный подлог. А завотделением еще и по ряду эпизодов мелкого взяточничества (когда брала «на лапу» суммы не более 10 тыс. рублей). Одна из подчиненных также пошла по дополнительной статье УК РФ за подстрекательство к совершению преступления.За решетку никто из преступниц в белых халатах, конечно, не попал. Хотя вся компания получила обвинительные уголовные приговоры. Заведующую приговорили к штрафу в 60 тыс. рублей. Подстрекательницу – к 30 тыс. рублей штрафа. Еще одна приговорена к 10-тысячному штрафу. Уже выданы исполнительные листы.Будут ли у клиентов, получивших водительские права с использованием сфальсифицированных медзаключений, изъяты эти права, в приговоре ничего не говорится.Фото: «Номер один»