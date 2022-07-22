В Бурятии на пожаре погибли женщина и мужчина-инвалид

Днем 22 июля спасателям поступило сообщение о пожаре в доме в поселке Челутай-3. Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили на полу в зале частично обгоревшее тело 52-летнего мужчины. Позднее в доме была найдена мертвой 38-летняя женщина.





«Погибшие проживали совместно, мужчина – инвалид первой группы. Они имели двоих детей, но были лишены родительских прав. Дети на момент возникновения пожара находились у бабушки. Предположительной причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС