Происшествия 22.07.2022 в 16:34

В Бурятии на пожаре погибли женщина и мужчина-инвалид

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии на пожаре погибли женщина и мужчина-инвалид
Днем 22 июля спасателям поступило сообщение о пожаре в доме в поселке Челутай-3. Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили на полу в зале частично обгоревшее тело 52-летнего мужчины. Позднее в доме была найдена мертвой 38-летняя женщина.

 
«Погибшие проживали совместно, мужчина – инвалид первой группы. Они имели двоих детей, но были лишены родительских прав. Дети на момент возникновения пожара находились у бабушки. Предположительной причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

Монгольские студенты поедут «на картошку»
22.07.2022 в 17:31
В Улан-Удэ бармен-убийца забаррикадировался от полиции в квартире
22.07.2022 в 16:55
В Бурятии на пожаре погибли женщина и мужчина-инвалид
22.07.2022 в 16:34
Бурятия опередила федеральную инициативу по иван-чаю
22.07.2022 в 15:37
В Улан-Удэ пьяный маршрутчик протаранил две машины и сбежал
22.07.2022 в 14:59
Из Улан-Удэ на Ольхон самолеты будут летать два раза в день
22.07.2022 в 14:47
В Бурятии берега Байкала усыпаны стихийными свалками
22.07.2022 в 14:42
В Улан-Удэ эвакуировали людей из «Двух китов»
22.07.2022 в 13:11
Новым председателем райсуда в Улан-Удэ стал бывший прокурор
22.07.2022 в 12:29
Взвейтесь кострами, синие ночи!
22.07.2022 в 12:15
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
В Улан-Удэ бармен-убийца забаррикадировался от полиции в квартире
Парень из-за пустяка до смерти избил соседа
22.07.2022 в 16:55
В Улан-Удэ пьяный маршрутчик протаранил две машины и сбежал
Нарушителя задержали очевидцы
22.07.2022 в 14:59
В Улан-Удэ эвакуировали людей из «Двух китов»
Причиной стало возгорание в вентиляционной шахте
22.07.2022 в 13:11
В Бурятии на озере утонул 39-летний мужчина
Предположительно, он был пьян
22.07.2022 в 11:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru