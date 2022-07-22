Происшествия 22.07.2022 в 16:55

В Улан-Удэ бармен-убийца забаррикадировался от полиции в квартире

Парень из-за пустяка до смерти избил соседа
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бармен-убийца забаррикадировался от полиции в квартире
Утром 17 июля в подъезде одного из домов на улице Сахьяновой в Улан-Удэ жильцы обнаружили сильно избитого соседа, который был без сознания. 38-летнего мужчину госпитализировали в БСМП, где спустя четыре дня он скончался, не приходя в сознание.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело. Сыщики приступили к расследованию.

«В ходе тщательного осмотра места происшествия с использованием лампы криминалистического света удалось обнаружить едва видимые следы протектора обуви с наслоением следов крови. Дорожка вела к квартире на верхнем этаже. Проживавший там молодой человек заперся изнутри и не открывал дверь даже по требованию вернувшегося домой хозяина жилища. Дверной замок пришлось вскрыть при помощи специалистов МЧС, после чего удалось произвести задержание», - рассказали в следственном ведомстве.

Задержанным оказался ранее судимый молодой человек. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Парень рассказал, что проживал в квартире у знакомых и подрабатывал в одном из ночных клубов барменом. 17 июля под утро он возвращался домой с работы и в подъезде столкнулся с пьяным соседом, который направлялся в круглосуточный магазин за спиртным. Из-за незначительного повода между ними произошла ссора. В ее ходе молодой человек сильно избил противника, после чего оставил на лестничном пролете и поднялся в свою квартиру.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: pixabay.com
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