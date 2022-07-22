В Улан-Удэ бармен-убийца забаррикадировался от полиции в квартире

Утром 17 июля в подъезде одного из домов на улице Сахьяновой в Улан-Удэ жильцы обнаружили сильно избитого соседа, который был без сознания. 38-летнего мужчину госпитализировали в БСМП, где спустя четыре дня он скончался, не приходя в сознание.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело. Сыщики приступили к расследованию.«В ходе тщательного осмотра места происшествия с использованием лампы криминалистического света удалось обнаружить едва видимые следы протектора обуви с наслоением следов крови. Дорожка вела к квартире на верхнем этаже. Проживавший там молодой человек заперся изнутри и не открывал дверь даже по требованию вернувшегося домой хозяина жилища. Дверной замок пришлось вскрыть при помощи специалистов МЧС, после чего удалось произвести задержание», - рассказали в следственном ведомстве.Задержанным оказался ранее судимый молодой человек. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Парень рассказал, что проживал в квартире у знакомых и подрабатывал в одном из ночных клубов барменом. 17 июля под утро он возвращался домой с работы и в подъезде столкнулся с пьяным соседом, который направлялся в круглосуточный магазин за спиртным. Из-за незначительного повода между ними произошла ссора. В ее ходе молодой человек сильно избил противника, после чего оставил на лестничном пролете и поднялся в свою квартиру.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: pixabay.com