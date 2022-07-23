В Бурятии пожар в гараже повредил автобус

Днем 22 июля на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в гараже в ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй. Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие строения на участке.







«Гараж уничтожен огнём полностью, поврежден рядом стоящий автомобиль. Причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительной коробке из-за неправильного соединения электропроводов. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС