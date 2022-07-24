В Бурятии с начала года в огне погибли 33 человека

Специалисты ГУ МЧС России по Республике Бурятия отмечают значительный рост числа пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Разница составляет в почти 1200 случаев.

«С 1 января 2022 года в огне погибли 33 человека, еще 49 получили травмы различной степени тяжести. На территории республики зарегистрировано более 3500 пожаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение количества пожаров на 49 % и травмированных на 27 %», - сообщают в пресс-службе МЧС Бурятии.

Случаев гибели детей не зарегистрировано, пострадал при пожаре 1 ребенок. Пожарами причинен прямой материальный ущерб в размере 246,7 млн. рублей.

Как отмечают в МЧС Бурятии, рост количества пожаров произошел по причине увеличения числа пожаров на открытой территории – это ландшафтные пожары и загорание мусора, которые создают реальные угрозы перехода огня на жилые строения, а также пожары в жилом секторе.

Основными причинами остаются – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и нагревательных приборов, при эксплуатации печного отопления. Основные условия, способствующие гибели людей на пожарах – состояние алкогольного опьянения, состояние сна, преклонный возраст.

Пожарные предупреждают: использование автономного пожарного извещателя может спасти жизни многих людей. Автономный пожарный извещатель – это прибор, который предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации. Если говорить простым языком – это прибор, работающий автономно от батарейки и подающий громкий звуковой сигнал при появлении дыма в помещении.

Об эффективности пожарных извещателей говорит и статистика, так в России только за последние два года благодаря срабатыванию данных систем спасено свыше 900 граждан, из них половина детей (456).

И у нас в республике есть случаи спасения людей, так 4 февраля текущего года в с. Усть-Баргузин Баргузинского района произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Жильцы одной из квартир услышав звук автономного пожарного извещателя, своевременно оповестили соседей и эвакуировались из дома, всего спасено 9 человек, из них 2 ребенка. На момент прибытия пожарных подразделений горели 2 квартиры и полностью была охвачена огнем крыша дома. Огонь ликвидирован на площади 160 квадратных метров. И благодаря срабатыванию пожарного извещателя, пострадавших нет. Что еще раз доказывает необходимость в их установки.

фото: МЧС Бурятии