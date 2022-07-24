В Бурятии спасли 10-месячного ребенка, запертого в машине

Накануне вечером спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Нижний Саянтуй Тарбагатайского района для оказания помощи 10-ти месячному ребёнку. По имеющейся информации, мать ребёнка забыв ключи в машине, случайно захлопнула и заблокировала двери легкового автомобиля Audi.

«На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. До прибытия спасателей родители пытались самостоятельно вскрыть автомобиль. Родители неоднократно пытались разбить стекло и подручными средствами взломать замок. Прибыв на место, спасатели БРПСС в боковом стекле пробили отверстие в 3 см., затем с помощью аварийно-спасательного инструмента выпилили стекло, после чего спасатель БРПСС через вырезанное отверстие забрался в заблокированный автомобиль, и извлёк ребёнка»,



- рассказали в ведомстве.

