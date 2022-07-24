Происшествия 24.07.2022 в 14:45

В Бурятии спасли 10-месячного ребенка, запертого в машине

Родители малыша случайно захлопнули дверь авто вместе с ключами внутри
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии спасли 10-месячного ребенка, запертого в машине

Накануне вечером спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Нижний Саянтуй Тарбагатайского района для оказания помощи 10-ти месячному ребёнку. По имеющейся информации, мать ребёнка забыв ключи в машине, случайно захлопнула и заблокировала двери легкового автомобиля Audi.

«На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. До прибытия спасателей родители пытались самостоятельно вскрыть автомобиль. Родители неоднократно пытались разбить стекло и подручными средствами взломать замок. Прибыв на место, спасатели БРПСС в боковом стекле пробили отверстие в 3 см., затем с помощью аварийно-спасательного инструмента выпилили стекло, после чего спасатель БРПСС через вырезанное отверстие забрался в заблокированный автомобиль, и извлёк ребёнка»,

 - рассказали в ведомстве.
Благодаря своевременной помощи спасателей ребёнок был передан родителям в удовлетворительном состоянии.


Фото: "Номер один"

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