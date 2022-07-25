В Бурятии неизвестный всю ночь поджигал дома

Сегодня в три часа ночи в посёлке Новый Уоян Северобайкальского района Бурятии произошло загорание 3-х квартирного дома. В результате пожара выгорела нежилая квартира на площади 47 кв.м. Соседние квартиры и их жильцы не пострадали.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в течение полутора часов в поселке произошло возгорание ещё четырёх неэксплуатируемых домов.«Для тушения были привлечены добровольные пожарные и весь свободный от несения дежурства личный состав пожарной части. Общими усилиями все пожары были ликвидированы», - рассказали в агентстве.Дознавателем установлено, что причиной всех пяти пожаров стал умышленный поджог.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС