Происшествия 25.07.2022 в 09:04

В Бурятии неизвестный всю ночь поджигал дома

Пострадало пять строений
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии неизвестный всю ночь поджигал дома
Сегодня в три часа ночи в посёлке Новый Уоян Северобайкальского района Бурятии произошло загорание 3-х квартирного дома. В результате пожара выгорела нежилая квартира на площади 47 кв.м. Соседние квартиры и их жильцы не пострадали.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в течение полутора часов в поселке произошло возгорание ещё четырёх неэксплуатируемых домов.

«Для тушения были привлечены добровольные пожарные и весь свободный от несения дежурства личный состав пожарной части. Общими усилиями все пожары были  ликвидированы», - рассказали в агентстве.

Дознавателем установлено, что причиной всех пяти пожаров стал умышленный поджог.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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