Свердловчанин пытался похитить золото у компании в Бурятии

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Свердловской области. Он обвинялся в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере и покушении на кражу в особо крупном размере.«Гражданин, являясь работником золотодобывающей организации, в августе 2021 года вМуйском районе незаконно хранил и перевозил золотосодержащий продукт массой 183 кг стоимостью 9,4 млн рублей. Впоследствии он пытался его похитить, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Драгоценный металл изъят», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»