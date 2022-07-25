Происшествия 25.07.2022 в 10:26

В Бурятии подросток на мопеде сбил девочку на велосипеде

12-летняя пострадавшая госпитализирована
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии подросток на мопеде сбил девочку на велосипеде
ДТП произошло в субботу около 5 часов вечера на ул. Садовой в селе Новая Курба Заиграевского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 15-летний водитель мопеда «Рейсер Альфа», не имеющий прав, сбил 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. В результате столкновения она получила травмы и была госпитализирована.

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло днем в воскресенье. В Селенгинском районе 42-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», следуя по ул. Пионерской улуса Тохой, сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Фото: ГИБДД Бурятии
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