Житель Улан-Удэ обворовал вахтовика

В Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратил внимание на пьяного мужчину, который сидел на детской площадке во дворе жилого дома по ул. Шмидта. Во время проверки личности и досмотра находящейся при нем барсетки росгвардейцы обнаружили паспорт и банковскую карту на другого человека. Мужчина путался в показаниях и не мог пояснить, откуда у него чужая мужская сумка.Подозрительного мужчину доставили в полицию, где 42-летний не работающий ранее судимый гражданин признался в краже.«Установив потерпевшего, росгвардейцы сообщили ему, что похищенное найдено. Мужчина рассказал, что возвращаясь с заработков на севере, он возле автовокзала познакомился с неизвестным. Вместе с ним распивал алкоголь, а позже заснул. Проснувшись, потерпевший не обнаружил собутыльника и свое имущество», - рассказали в Росгвардии Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии