Семья в Бурятии едва не погибла из-за старой проводки

Ночью 21 июля на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании дома в Кяхте.Хозяева дома ночью почувствовали запах дыма и увидели огонь над входной дверью веранды. Владелец дома проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми, которые на момент возгорания находились у бабушки.«Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось ликвидировать возгорание в начальной стадии и не допустить распространение огня на весь дом и надворные постройки. В результате пожара повреждена кровля дома и веранда общей площадью 14 кв.м, пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Предварительно, причиной возгорания стала короткое замыкание проводки из-за большого напряжения электросети. Проводка была старой, с поврежденной изоляцией, хозяева собирались ее менять.Фото: Республиканское агентство ГО ЧС