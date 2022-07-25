Происшествия 25.07.2022 в 12:15
Семья в Бурятии едва не погибла из-за старой проводки
Загоревшийся дом удалось оперативно потушить
Текст: Константин Воронов
Ночью 21 июля на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании дома в Кяхте.
Хозяева дома ночью почувствовали запах дыма и увидели огонь над входной дверью веранды. Владелец дома проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми, которые на момент возгорания находились у бабушки.
«Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось ликвидировать возгорание в начальной стадии и не допустить распространение огня на весь дом и надворные постройки. В результате пожара повреждена кровля дома и веранда общей площадью 14 кв.м, пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительно, причиной возгорания стала короткое замыкание проводки из-за большого напряжения электросети. Проводка была старой, с поврежденной изоляцией, хозяева собирались ее менять.
Фото: Республиканское агентство ГО ЧС
Хозяева дома ночью почувствовали запах дыма и увидели огонь над входной дверью веранды. Владелец дома проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми, которые на момент возгорания находились у бабушки.
«Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось ликвидировать возгорание в начальной стадии и не допустить распространение огня на весь дом и надворные постройки. В результате пожара повреждена кровля дома и веранда общей площадью 14 кв.м, пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительно, причиной возгорания стала короткое замыкание проводки из-за большого напряжения электросети. Проводка была старой, с поврежденной изоляцией, хозяева собирались ее менять.
Фото: Республиканское агентство ГО ЧС
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