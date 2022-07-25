Происшествия 25.07.2022 в 12:50

В Улан-Удэ работник базы пырнул ножом коллегу

Раненый мужчина смог добраться до дома, где жена вызвала ему скорую
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ работник базы пырнул ножом коллегу
Ночью 24 июля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение из больницы о госпитализации мужчины с ножевым ранением. К выяснению обстоятельств произошедшего незамедлительно подключилась следственно-оперативная группа.

Полицейским стало известно, что вечером 23 июля по окончании рабочего дня двое работников одной из торговых баз, расположенной в Железнодорожном районе, решили провести время за распитием спиртного. Какое-то время все проходило в мирной обстановке. Постепенно, с увеличением количества выпитого, мужчины поспорили по малозначительному поводу. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 63-летний мужчина схватил нож и ударил им своего 35-летнего оппонента. Раненый потерпевший смог самостоятельно добраться до дома, где его супруга вызвала скорую.

«Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 63-летнего подозреваемого. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»

Все новости

В Улан-Удэ работник базы пырнул ножом коллегу
25.07.2022 в 12:50
Власти Улан-Удэ извинились из-за невиданно длительного отключения горячей воды
25.07.2022 в 12:41
Семья в Бурятии едва не погибла из-за старой проводки
25.07.2022 в 12:15
Nordgold представила короткометражный художественный фильм «Когда мои друзья со мной»
25.07.2022 в 12:07
Житель Улан-Удэ обворовал вахтовика
25.07.2022 в 11:47
Коронавирус в Бурятии растет вторую неделю подряд
25.07.2022 в 11:15
Спортсмены Бурятии проведут матч по кикбоксингу с представителями ДНР
25.07.2022 в 11:07
Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
25.07.2022 в 11:00
Мэр Улан-Удэ: Проект «Финансы» должен быть составляющей стратегии развития города
25.07.2022 в 10:55
В Бурятии подросток на мопеде сбил девочку на велосипеде
25.07.2022 в 10:26
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
Семья в Бурятии едва не погибла из-за старой проводки
Загоревшийся дом удалось оперативно потушить
25.07.2022 в 12:15
Житель Улан-Удэ обворовал вахтовика
Злоумышленника задержали еще до того, как потерпевший обратился в полицию
25.07.2022 в 11:47
В Бурятии подросток на мопеде сбил девочку на велосипеде
12-летняя пострадавшая госпитализирована
25.07.2022 в 10:26
На дороге в Бурятии перевернулся минивэн
28-летний водитель погиб
25.07.2022 в 10:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru