В Улан-Удэ работник базы пырнул ножом коллегу

Ночью 24 июля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение из больницы о госпитализации мужчины с ножевым ранением. К выяснению обстоятельств произошедшего незамедлительно подключилась следственно-оперативная группа.Полицейским стало известно, что вечером 23 июля по окончании рабочего дня двое работников одной из торговых баз, расположенной в Железнодорожном районе, решили провести время за распитием спиртного. Какое-то время все проходило в мирной обстановке. Постепенно, с увеличением количества выпитого, мужчины поспорили по малозначительному поводу. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 63-летний мужчина схватил нож и ударил им своего 35-летнего оппонента. Раненый потерпевший смог самостоятельно добраться до дома, где его супруга вызвала скорую.«Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 63-летнего подозреваемого. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»