В Бурятии школьник сжег паспорт отдыхавших на Байкале туристов

Ночью 21 июля в полицию Прибайкальского района поступило сообщение от 18-летнего улан-удэнца о краже на базе отдыха в селе Горячинск. Из юрты, где горожанин отдыхал с компанией друзей, неизвестный ночью похитил их вещи: два телефона, пауэрбанк, портативную колонку и паспорт. Имущества молодые люди лишились в считанные минуты: отлучившись, они не заперли дверь. Общий ущерб составил 27 тысяч рублей.Вернувшись и обнаружив пропажу, потерпевшие направились с вопросами к соседям, однако те отрицали свою причастность к происшествию. Ситуация стала проясняться позже, когда на место преступления приехала следственно-оперативная группа. Испугавшись развития событий, 16-летний парень из соседской компании, приехавший на отдых из Улан-Удэ вместе с другом и взрослыми, отозвал заявителя в лес. На этот раз он признался в содеянном и предложил вернуть похищенные вещи с условием, что заявитель заберёт заявление из полиции. Однако к консенсусу стороны не пришли.«Полицейскими изъяты и возвращены молодым людям спрятанные в лесу вещи (кроме портативной колонки). Паспорт подозреваемый сжёг. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время в отношении него расследуются два уголовных дела по фактам грабежей. Обучается в школе. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»