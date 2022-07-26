Происшествия 26.07.2022 в 11:15
В Бурятии «черный лесоруб» попался в руки спецназа
Мужчина незаконно срубил деревья на 165 тысяч рублей
Текст: Константин Воронов
В лесах Еравнинского района Бурятии спецназ Росгвардии совместно с полицейскими и инспекторами лесного хозяйства задержал «черного лесоруба».
С места происшествия изъяты бензопила, два трактора, а также незаконно заготовленная древесина. Задержанный доставлен в полицию для принятия правового решения.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Не имея надлежащего разрешения, 36-летний местный житель незаконно срубил сосны. 25 кубометров раскряжеванного леса были готовы для дальнейшей погрузки и транспортировки. Общий ущерб от составил около 165 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии.
С места происшествия изъяты бензопила, два трактора, а также незаконно заготовленная древесина. Задержанный доставлен в полицию для принятия правового решения.
Фото: Росгвардия Бурятии
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