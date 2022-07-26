В Бурятии «черный лесоруб» попался в руки спецназа

«Не имея надлежащего разрешения, 36-летний местный житель незаконно срубил сосны. 25 кубометров раскряжеванного леса были готовы для дальнейшей погрузки и транспортировки. Общий ущерб от составил около 165 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии.







В лесах Еравнинского района Бурятии спецназ Росгвардии совместно с полицейскими и инспекторами лесного хозяйства задержал «черного лесоруба».С места происшествия изъяты бензопила, два трактора, а также незаконно заготовленная древесина. Задержанный доставлен в полицию для принятия правового решения.Фото: Росгвардия Бурятии