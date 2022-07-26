В Бурятии двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля своего деда

Сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства трагического ДТП с участием ребенка, случившегося в Окинском районе Бурятии.«По предварительным данным, вчера вечером в селе Орлик 60-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» при движении задним ходом во дворе своего дома наехал на 2-летнего внука. Мальчик с тяжёлыми травмами головы был доставлен в медицинское учреждение, где через несколько часов скончался», - сообщили в республиканском ГИБДД.Фото: «Номер один»