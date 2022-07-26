В Бурятии дети выпрыгнули из окна горящей квартиры

Утром 26 июля в Северобайкальске произошел пожар в квартире на втором этаже. Прибывшие на место происшествия огнеборцы, вскрыв дверь в жилище, обнаружили плотное задымление в коридоре, а на кухне – горящий гарнитур. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи.«В ходе опроса очевидцев дознавателем МЧС установлено, что в момент возгорания в квартире находились трое детей в возрасте 6-11 лет, которые самостоятельно готовили еду. После возгорания они не могли покинуть квартиру через дверь из-за густого дыма, наполнившего коридор прихожей. Тогда они решили прыгать в окно. Им на помощь пришли очевидцы, которые ловили детей внизу. При этом никто из них не получил травм», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии