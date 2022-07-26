Происшествия 26.07.2022 в 12:45

В Улан-Удэ домохозяйка попалась на бессмысленной краже

Женщина похитила в магазине духи, которыми не стала пользоваться
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ домохозяйка попалась на бессмысленной краже
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась директор одного из магазинов, торгующих косметикой и парфюмерией. Она рассказала, что неизвестная девушка похитила духи двух наименований общей стоимостью более 8 тысяч рублей. Факт кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения.

К расследованию преступления подключился один из участковых. Изучив записи с камер видеонаблюдения, он установил подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя горожанка, проживающая неподалеку от торгового центра.

Девушка не стала отрицать факт кражи и рассказала участковому, что в один из дней она пришла в торговый центр, прогуливаясь по которому зашла в один из магазинов. Там женщина увидела духи, которые ей понравились, и спонтанно решила их похитить. Несмотря на то, что с момента кражи прошло более месяца, улан-удэнка так и не воспользовалась парфюмом – она добровольно вернула его в не распакованном виде.

«Известно, что злоумышленница в настоящее время нигде не работает, занимается ведением домашнего хозяйства. В настоящее время в отношении горожанки возбуждено уголовное дело. Ранее к административной или уголовной ответственности она не привлекалась», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
кража

Все новости

Жителей Бурятии приглашают на службу по контракту
26.07.2022 в 13:20
В Улан-Удэ домохозяйка попалась на бессмысленной краже
26.07.2022 в 12:45
В Бурятии дети выпрыгнули из окна горящей квартиры
26.07.2022 в 12:22
В отдаленных микрорайонах Улан-Удэ появляется свет
26.07.2022 в 12:00
В Бурятии двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля своего деда
26.07.2022 в 11:30
В Бурятии «черный лесоруб» попался в руки спецназа
26.07.2022 в 11:15
Трудовые права
26.07.2022 в 11:00
В Бурятии клещи покусали уже более 3,5 тысяч человек
26.07.2022 в 10:58
Более половины жителей Бурятии пожаловались на снижение доходов
26.07.2022 в 09:31
В Улан-Удэ молодой водитель наехал на бабушку
26.07.2022 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
В Бурятии дети выпрыгнули из окна горящей квартиры
Внизу их поймали прохожие, никто не пострадал
26.07.2022 в 12:22
В Бурятии двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля своего деда
Мужчина наехал на ребенка при движении задним ходом
26.07.2022 в 11:30
В Бурятии «черный лесоруб» попался в руки спецназа
Мужчина незаконно срубил деревья на 165 тысяч рублей
26.07.2022 в 11:15
В Улан-Удэ молодой водитель наехал на бабушку
Пожилая женщина госпитализирована
26.07.2022 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru