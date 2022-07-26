В Улан-Удэ домохозяйка попалась на бессмысленной краже

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась директор одного из магазинов, торгующих косметикой и парфюмерией. Она рассказала, что неизвестная девушка похитила духи двух наименований общей стоимостью более 8 тысяч рублей. Факт кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения.К расследованию преступления подключился один из участковых. Изучив записи с камер видеонаблюдения, он установил подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя горожанка, проживающая неподалеку от торгового центра.Девушка не стала отрицать факт кражи и рассказала участковому, что в один из дней она пришла в торговый центр, прогуливаясь по которому зашла в один из магазинов. Там женщина увидела духи, которые ей понравились, и спонтанно решила их похитить. Несмотря на то, что с момента кражи прошло более месяца, улан-удэнка так и не воспользовалась парфюмом – она добровольно вернула его в не распакованном виде.«Известно, что злоумышленница в настоящее время нигде не работает, занимается ведением домашнего хозяйства. В настоящее время в отношении горожанки возбуждено уголовное дело. Ранее к административной или уголовной ответственности она не привлекалась», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»