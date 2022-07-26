Жителей Бурятии обманывают при покупке товаров в интернете

Днем 25 июля в полицию Кабанского района поступило заявление о мошенничестве от индивидуального предпринимателя в сфере строительства. Мужчина рассказал, что на одном из популярных сайтов увидел рекламу о продаже пеноблоков. Объявление его заинтересовало, по указанной ссылке он перешел на сайт производственно-торговой компании в Ленинградской области, где связался с её представителем. Стороны договорились о поставке пеноблоков и металлических труб на общую сумму в 78 тысяч рублей. Дальнейшая переписка относительно оформления заказа велась в одном из мессенджеров.Оператор даже выслал договор подряда на электронную почту потенциального покупателя, однако сразу же после внесения необходимой 100%-й предоплаты перестал выходить на связь. Житель Кабанского района обратился в полицию.В отделе внутренних дел выяснилось, что сельчанин перечислил деньги мошенникам. Как оказалось, заявленной фирмы в Ленинградской области не существует. Проверка по данному факту продолжается.Аналогичному обману подвергся и 39-летний улан-удэнец. Он, увидев объявление на популярной торговой платформе о продаже фотоаппарата частным лицом из другого региона, договорился о покупке. Продавцу мужчина перевел 76 тысяч рублей, однако товар так и не пришёл.37-летний житель Кяхты столкнулся с сайтом-дублёром: через онлайн-сервис доставки он заказал телефон, оплатив банковской картой расходы в сумме 21,5 тысячи рублей. После перечисления средств сайт заблокировали.22-летний улан-удэнец стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести для дальнейшей перепродажи цифровые рисунки в одном из каналов мессенджера. У него злоумышленниками похищено 16 тысяч рублей.«Призываем быть более бдительными при общении с незнакомцами в сети Интернет. Ни в коем случае не передавайте им личные данные банковских карт, в частности, защитный код на оборотой стороне. Не переходите по сомнительным ссылкам в сети Интернет. При переходе на различные сайты организаций обращайте внимание на подлинность их адреса в адресной строке браузера, дабы не столкнуться с сайтом-дублёром», - обращаются к жителям республики в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»