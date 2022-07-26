В Улан-Удэ проводят проверку по факту жесткой посадки самолета

В Улан-Удэ правоохранители проводят проверку по факту жесткой посадки самолета ПО-2 в районе аэродрома Восточный.«По предварительным данным, частное воздушное судно вылетело с аэродрома Восточный 26 июля в 10 час. 51 мин. по местному времени. Посадка произведена в 11 час. 25 мин. На борту судна находились два человека. В результате произошедшего никто не пострадал», - сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре.Проверку проводит Улан-Удэнское ЛО МВД России на транспорте, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ