Происшествия 26.07.2022 в 17:34

В Улан-Удэ проводят проверку по факту жесткой посадки самолета

В результате происшествия никто не пострадал
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ проводят проверку по факту жесткой посадки самолета
В Улан-Удэ правоохранители проводят проверку по факту жесткой посадки самолета ПО-2 в районе аэродрома Восточный.

«По предварительным данным, частное воздушное судно вылетело с аэродрома Восточный 26 июля в 10 час. 51 мин. по местному времени. Посадка произведена в 11 час. 25 мин. На борту судна находились два человека. В результате произошедшего никто не пострадал», - сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре.

Проверку проводит Улан-Удэнское ЛО МВД России на транспорте, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ
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