Происшествия 27.07.2022 в 08:26
Жителя Улан-Удэ осудили за поддельную справку о вакцинации
Мужчина купил ее за 3 тыс. рублей и предъявил на работе
Текст: Константин Воронов
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего горожанина, обвиняемого в использовании заведомо поддельного документа.
«Мужчина работал в организации, предоставляющей коммунальные услуги населению. Гражданин относится к категории работников, подлежащих обязательной вакцинации. Не имея намерения проходить вакцинацию, в ноябре прошлого года он обратился к неустановленному лицу с целью приобрести заведомо поддельную медицинскую справку. За поддельный документ он заплатил 3 тыс. рублей. После этого мужчина предоставил справку по месту работы в качестве подлинной», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал горожанина виновным и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
«Мужчина работал в организации, предоставляющей коммунальные услуги населению. Гражданин относится к категории работников, подлежащих обязательной вакцинации. Не имея намерения проходить вакцинацию, в ноябре прошлого года он обратился к неустановленному лицу с целью приобрести заведомо поддельную медицинскую справку. За поддельный документ он заплатил 3 тыс. рублей. После этого мужчина предоставил справку по месту работы в качестве подлинной», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал горожанина виновным и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Тегиподделка документов