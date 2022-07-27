Жителя Улан-Удэ осудили за поддельную справку о вакцинации

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего горожанина, обвиняемого в использовании заведомо поддельного документа.«Мужчина работал в организации, предоставляющей коммунальные услуги населению. Гражданин относится к категории работников, подлежащих обязательной вакцинации. Не имея намерения проходить вакцинацию, в ноябре прошлого года он обратился к неустановленному лицу с целью приобрести заведомо поддельную медицинскую справку. За поддельный документ он заплатил 3 тыс. рублей. После этого мужчина предоставил справку по месту работы в качестве подлинной», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал горожанина виновным и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»