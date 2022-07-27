Происшествия 27.07.2022 в 08:26

Жителя Улан-Удэ осудили за поддельную справку о вакцинации

Мужчина купил ее за 3 тыс. рублей и предъявил на работе
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жителя Улан-Удэ осудили за поддельную справку о вакцинации
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего горожанина, обвиняемого в использовании заведомо поддельного документа.

«Мужчина работал в организации, предоставляющей коммунальные услуги населению. Гражданин относится к категории работников, подлежащих обязательной вакцинации. Не имея намерения проходить вакцинацию, в ноябре прошлого года он обратился к неустановленному лицу с целью приобрести заведомо поддельную медицинскую справку. За поддельный документ он заплатил 3 тыс. рублей. После этого мужчина предоставил справку по месту работы в качестве подлинной», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд признал горожанина виновным и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
Теги
подделка документов

Все новости

В Бурятии 82-летний водитель мопеда погиб после столкновения с фурой
27.07.2022 в 09:33
Жителя Улан-Удэ осудили за поддельную справку о вакцинации
27.07.2022 в 08:26
В Бурятии подешевели некоторые продукты
27.07.2022 в 06:00
В Улан-Удэ проводят проверку по факту жесткой посадки самолета
26.07.2022 в 17:34
Жителей Бурятии обманывают при покупке товаров в интернете
26.07.2022 в 16:42
ГТЛК и ВЭБ.РФ помогут обновить парк общественного транспорта в Улан-Удэ
26.07.2022 в 15:44
Что изменится после выборов главы Бурятии?
26.07.2022 в 14:57
Жители Бурятии продолжают покидать республику
26.07.2022 в 14:41
Из Улан-Удэ на грузовом поезде уехал бездомный кот
26.07.2022 в 14:23
Жителей Бурятии приглашают на службу по контракту
26.07.2022 в 13:20
ЗУРХАЙ
с 27 июля по 2 августа

Читайте также
В Бурятии 82-летний водитель мопеда погиб после столкновения с фурой
Большегруз частично опрокинулся
27.07.2022 в 09:33
В Улан-Удэ проводят проверку по факту жесткой посадки самолета
В результате происшествия никто не пострадал
26.07.2022 в 17:34
Жителей Бурятии обманывают при покупке товаров в интернете
Жертвами мошенников становятся как обычные граждане, так и бизнесмены
26.07.2022 в 16:42
В Улан-Удэ домохозяйка попалась на бессмысленной краже
Женщина похитила в магазине духи, которыми не стала пользоваться
26.07.2022 в 12:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru