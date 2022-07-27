Происшествия 27.07.2022 в 09:33

В Бурятии 82-летний водитель мопеда погиб после столкновения с фурой

Большегруз частично опрокинулся
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии 82-летний водитель мопеда погиб после столкновения с фурой
Смертельное ДТП произошло вечером 26 июля на федеральной трассе «Байкал» в 2 км от села Таракановка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, грузовик «Мерседес» столкнулся с мопедом «Хонда», которым управлял 82-летний пенсионер. В результате столкновения прицеп большегруза опрокинулся на бок. Пожилой мужчина умер на месте от полученных травм.


Фото: ГИБДД Бурятии, Кабанск-инфо.24/7
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