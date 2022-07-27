Происшествия 27.07.2022 в 09:46
Жителя Бурятии убило током
Личность погибшего сейчас устанавливается
Текст: Константин Воронов
Несчастный случай произошел днем 26 июля в Кабанском районе.
«На станции Переемная ударило током человека. Удар оказался смертельным. Устанавливаются личность погибшего и обстоятельства происшествия», сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Фото: «Номер один»
«На станции Переемная ударило током человека. Удар оказался смертельным. Устанавливаются личность погибшего и обстоятельства происшествия», сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Фото: «Номер один»
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