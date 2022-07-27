Происшествия 27.07.2022 в 09:56
В Бурятии пироман наводит страх на жителей поселка
В Новом Уояне горел уже шестой по счету дом
Текст: Константин Воронов
В поселке Новый Уоян продолжает орудовать пироман. Ночью 26 июля жертвой злоумышленника стал трехквартирный дом. В строении уже никто не жил, там отсутствовали окна и двери, а электричество было отключено.
«Пожарные не допустили распространения огня на соседние постройки и в течение получаса ликвидировали возгорание на площади 200 кв.м. Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стал поджог. Органами внутренних дел ведутся поиски виновного лица», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, позавчера ночью в Новом Уояне подожгли 5 строений, включая один трехквартирный жилой дом.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Пожарные не допустили распространения огня на соседние постройки и в течение получаса ликвидировали возгорание на площади 200 кв.м. Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стал поджог. Органами внутренних дел ведутся поиски виновного лица», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, позавчера ночью в Новом Уояне подожгли 5 строений, включая один трехквартирный жилой дом.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС