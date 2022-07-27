Происшествия 27.07.2022 в 10:17

В Бурятии вахтовик покусал полицейского

За насилие в отношении представителя власти мужчина получил 2 года условно
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии вахтовик покусал полицейского
Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кемеровской области, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

«В апреле 2022 года подсудимый, возвращаясь с вахты домой, в поезде №97 сообщением «Тында-Кисловодск» распивал спиртное. Для установления личности правонарушителя и составления административного протокола он был сопровожден сотрудниками транспортной полиции в служебное купе. Пассажир, не желая быть привлеченным к административной ответственности и испытывая к полицейскому неприязненные отношения, вызванные привлечением его к ответственности, оказал ему сопротивление – укусил за пальцы, поцарапал шею», - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На суде мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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