Пьяный житель Бурятии едва не убил пенсионера поленом

«Умысла убивать потерпевшего у меня не было, я хотел лишь причинить ему вред здоровью. На данный момент мы с потерпевшим примирились, я перед ним извинился, «проставлялся» перед ним алкогольными напитками, тем самым загладил перед ним причиненный вред. Потерпевший меня полностью простил» - рассказал мужчина.

На севере Бурятии суд рассмотрел дело местного жителя, который в пьяном угаре избил пенсионера.В марте этого года алкоголик Денисов зашел в гости к 68-летнему соседу. И весьма удачно - у того как раз было застолье с родственницей. Ближе к вечеру мужчины поспорили, кстати, из-за чего - ни один так и не вспомнил. Чтобы доказать свою правоту, Денисов взялся за полено и несколько раз ударил им по голове пенсионера, а после избил ногами уже лежащего пьяного деда. Родственница решила вступить в конфликт, за что также получила поленом по ногам.Как сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда, еще два дня потерпевший ходил с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной височной области справа и закрытым переломом четвертого ребра с малым пневмотораксом справа, надеясь, что все само рассосется. Однако после ухудшения состояния пенсионер все же обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в Баунтовскую ЦРБ. Он выжил.В судебном заседании Денисов свою вину признал полностью, раскаялся, но показания давать не стал.Суд признал Денисова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с Денисова взыскали процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов - 30,2 тыс. рублей.