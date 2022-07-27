Происшествия 27.07.2022 в 11:06

Пьяный житель Бурятии едва не убил пенсионера поленом

Однако перед судом мужчины помирились - обвиняемый даже "проставился"
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Текст: Нина Павлова
Пьяный житель Бурятии едва не убил пенсионера поленом
"Номер один"
На севере Бурятии суд рассмотрел дело местного жителя, который в пьяном угаре избил пенсионера.

В марте этого года алкоголик Денисов зашел в гости к 68-летнему соседу. И весьма удачно - у того как раз было застолье с родственницей. Ближе к вечеру мужчины поспорили, кстати, из-за чего - ни один так и не вспомнил. Чтобы доказать свою правоту, Денисов взялся за полено и несколько раз ударил им по голове пенсионера, а после избил ногами уже лежащего пьяного деда. Родственница решила вступить в конфликт, за что также получила поленом по ногам.

Как сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда, еще два дня потерпевший ходил с закрытой черепно-мозговой  травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной височной области справа и закрытым переломом четвертого ребра с малым пневмотораксом справа, надеясь, что все само рассосется. Однако после ухудшения состояния пенсионер все же обратился за медицинской помощью и  был госпитализирован в Баунтовскую ЦРБ. Он выжил.

 В судебном заседании Денисов свою вину признал полностью, раскаялся, но показания давать не стал.

«Умысла убивать потерпевшего у меня  не  было, я хотел лишь причинить ему вред здоровью. На данный момент мы  с  потерпевшим примирились, я перед ним извинился, «проставлялся» перед ним алкогольными напитками, тем самым загладил перед ним причиненный вред. Потерпевший меня полностью простил»

- рассказал мужчина.

Суд признал Денисова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с Денисова взыскали процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов - 30,2 тыс. рублей.  

Имена героев изменены, совпадения случайны
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