В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД скрутили агрессивного мотоциклиста

За ряд нарушений Правил дорожного движения в отношении улан-удэнца составлены административные протоколы. Также он привлечен к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников полиции: мужчине назначено наказание в виде ареста на 10 суток. Мотоцикл нарушителя отправлен на специализированную штрафстоянку.









В Улан-Удэ на ул. Борсоева инспекторы ГИБДД заметили мотоциклиста, который ехал без номеров и мотошлема. Водителя остановили, при проверке выяснилось, что у него нет ни прав на управление мотоциклом, ни документов на транспортное средство.Кроме того, внешние признаки и исходящий от мужчины запах алкоголя указывали на то, что он пьян. Однако от прохождения освидетельствования на предмет употребления спиртных напитков мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составили административный протокол.«В ходе оформления административного материала 32-летний горожанин вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и хватал сотрудников ГИБДД за форменное обмундирование. На неоднократные требования инспекторов ДПС успокоиться и прекратить противоправные действия, нарушитель не реагировал и продолжал препятствовать полицейским. Автоинспекторами было принято решение об использовании наручников и доставлении агрессивного водителя в отдел полиции», - рассказали в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии