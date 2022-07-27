В Бурятии туристку со сломанной ногой эвакуируют на вертолете

Вертолет МЧС России со спасателями на борту вылетел из Иркутска на базу Минеральные источники Шумак, чтобы эвакуировать женщину со сломанной ногой,Как сообщили в МЧС Бурятии, днем 25 июля спасателям поступило сообщение о помощи от участницы зарегистрированной туристической группы, которая повредила ногу в районе перевала Горных духов (хребет Восточный Саян).«Из-за неблагоприятных погодных условий применение авиации было невозможно. Для оказания помощи в горную местность выдвинулась наземная группировка спасателей. Накануне вечером она встретилась с тургруппой в районе реки Шумак-Гол. Специалисты оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили ее на базу Минеральные источники Шумак в удовлетворительном состоянии, где она в настоящее время ожидает прибытия вертолета», - рассказали в МЧС.Фото: МЧС Бурятии