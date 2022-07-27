Происшествия 27.07.2022 в 12:57

В Бурятии туристку со сломанной ногой эвакуируют на вертолете

Спасатели уже оказали женщине первую помощь
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии туристку со сломанной ногой эвакуируют на вертолете
Вертолет МЧС России со спасателями на борту вылетел из Иркутска на базу Минеральные источники Шумак, чтобы эвакуировать женщину со сломанной ногой,

Как сообщили в МЧС Бурятии, днем 25 июля спасателям поступило сообщение о помощи от участницы зарегистрированной туристической группы, которая повредила ногу в районе перевала Горных духов (хребет Восточный Саян).

«Из-за неблагоприятных погодных условий применение авиации было невозможно. Для оказания помощи в горную местность выдвинулась наземная группировка спасателей. Накануне вечером она встретилась с тургруппой в районе реки Шумак-Гол. Специалисты оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили ее на базу Минеральные источники Шумак в удовлетворительном состоянии, где она в настоящее время ожидает прибытия вертолета», - рассказали в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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