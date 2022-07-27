Происшествия 27.07.2022 в 13:32

В Бурятии проводят проверку по факту гибели рабочего от удара током

Происшествие случилось на железной дороге
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии проводят проверку по факту гибели рабочего от удара током
В Бурятии следователи Восточного МСУТ СК России проводят проверку по факту гибели мужчины от удара электрическим током на железной дороге.

«Предварительно установлено, что днем 26 июля на станции Переемная при проведении плановых работ по укреплению земляного полотна вдоль железнодорожных путей электрическим током был смертельно травмирован машинист буровой установки. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказали в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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несчастный случай

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