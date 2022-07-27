Житель Улан-Удэ зарезал брата-близнеца

Утром 26 июля возле гаражей во дворе одного из домов на проспекте Строителей в Улан-Удэ было обнаружено тело 35-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди и живота. По подозрению в убийстве правоохранители задержали брата-близнеца покойного мужчины. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в квартире одного из домов на проспекте Строителей с женой и ребенком. Вместе с ними жил его брат. Вечером 25 июля, вернувшись с работы, мужчины стали употреблять алкоголь, затем поссорились и разошлись по разным комнатам. Утром они помирились, сходили в магазин за очередной порцией спиртного, после чего на обратном пути остановились возле гаражей, где продолжили выпивать.Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними вновь вспыхнула ссора. В ее ходе обвиняемый выхватил нож и нанес несколько ударов в грудь и живот брата. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Злоумышленник не попытался оказать помощь брату и сразу скрылся с места происшествия. Его задержали утром у родственников, после того, как тело покойного обнаружили прохожие.«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»