Происшествия 27.07.2022 в 15:30
В Бурятии сгорел автомобиль работника управляющей компании
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
Текст: Константин Воронов
Днем 27 июля в селе Мухоршибирь на территории управляющей компании загорелся автомобиль одного из работников. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, водитель автомобиля, самостоятельно проводя ремонт, обнаружил возгорание в задней части машины и вызвал пожарную охрану.
«Пожар ликвидировали в течение 12 минут. Выгорела задняя часть автомобиля на площади 1,5 кв.м. Ущерб устанавливается, автомобиль не был застрахован. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки», - рассказали в агентстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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