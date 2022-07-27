Происшествия 27.07.2022 в 15:30

В Бурятии сгорел автомобиль работника управляющей компании

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии сгорел автомобиль работника управляющей компании
Днем 27 июля в селе Мухоршибирь на территории управляющей компании загорелся автомобиль одного из работников. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, водитель автомобиля, самостоятельно проводя ремонт, обнаружил возгорание в задней части машины и вызвал пожарную охрану.


«Пожар ликвидировали в течение 12 минут. Выгорела задняя часть автомобиля на площади 1,5 кв.м. Ущерб устанавливается, автомобиль не был застрахован. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки», - рассказали в агентстве.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

Пьяная жительница Бурятии поставила на уши все спецслужбы
27.07.2022 в 15:42
Tele2 и 2ГИС подготовили подборку туристических маршрутов для жителей Бурятии
27.07.2022 в 15:42
В Бурятии сгорел автомобиль работника управляющей компании
27.07.2022 в 15:30
В Бурятии формируют батальон «Байкал» для отправки на Украину
27.07.2022 в 15:13
В Улан-Удэ скейт-площадку в парке им. Орешкова закрыли на ремонт
27.07.2022 в 14:50
В Улан-Удэ появится велодорожка в микрорайоне Сокол
27.07.2022 в 14:47
Житель Улан-Удэ зарезал брата-близнеца
27.07.2022 в 14:38
В Бурятии проводят проверку по факту гибели рабочего от удара током
27.07.2022 в 13:32
В Бурятии туристку со сломанной ногой эвакуируют на вертолете
27.07.2022 в 12:57
«Сервис печати» от «Ростелекома»: выгодно, безопасно и экологично
27.07.2022 в 12:26
ЗУРХАЙ
с 27 июля по 2 августа

Читайте также
Пьяная жительница Бурятии поставила на уши все спецслужбы
После ссоры с мужем женщине захотелось внимания
27.07.2022 в 15:42
Житель Улан-Удэ зарезал брата-близнеца
После преступления мужчина сбежал, но был пойман у родственников
27.07.2022 в 14:38
В Бурятии проводят проверку по факту гибели рабочего от удара током
Происшествие случилось на железной дороге
27.07.2022 в 13:32
В Бурятии туристку со сломанной ногой эвакуируют на вертолете
Спасатели уже оказали женщине первую помощь
27.07.2022 в 12:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru