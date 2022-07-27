В Бурятии сгорел автомобиль работника управляющей компании

Днем 27 июля в селе Мухоршибирь на территории управляющей компании загорелся автомобиль одного из работников. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, водитель автомобиля, самостоятельно проводя ремонт, обнаружил возгорание в задней части машины и вызвал пожарную охрану.







«Пожар ликвидировали в течение 12 минут. Выгорела задняя часть автомобиля на площади 1,5 кв.м. Ущерб устанавливается, автомобиль не был застрахован. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки», - рассказали в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС