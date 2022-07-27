Пьяная жительница Бурятии поставила на уши все спецслужбы

Ночью 27 июля на номер «112» поступило сообщение о том, что в селе Петропавловка горит двухквартирный дом. В течение 4 минут на место происшествия прибыл боевой расчет пожарной части. Однако никакого возгорания огнеборцы не обнаружили.Как выяснилось, пожарных и другие спецслужбы после ссоры с мужем вызвала 37-летняя пьяная хозяйка квартиры, позвонившая на номер «112». В отношении женщины возбуждено административное производство, ей грозит штраф.«Ложный вызов приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, расходу материальных и финансовых ресурсов. А ведь, возможно, в это же время людям и машинам необходимо работать на реальном происшествии. Кроме того, ложные звонки занимают эфир и не дают дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи», - предупреждают в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В агентстве напомнили, что заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей, а также предусматривает возмещение понесенных затрат.Фото: «Номер один»