Происшествия 27.07.2022 в 15:42

Пьяная жительница Бурятии поставила на уши все спецслужбы

После ссоры с мужем женщине захотелось внимания
A- A+
Текст: Константин Воронов
Пьяная жительница Бурятии поставила на уши все спецслужбы
Ночью 27 июля на номер «112» поступило сообщение о том, что в селе Петропавловка горит двухквартирный дом. В течение 4 минут на место происшествия прибыл боевой расчет пожарной части. Однако никакого возгорания огнеборцы не обнаружили.
 
Как выяснилось, пожарных и другие спецслужбы после ссоры с мужем вызвала 37-летняя пьяная хозяйка квартиры, позвонившая на номер «112». В отношении женщины возбуждено административное производство, ей грозит штраф.

«Ложный вызов приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, расходу материальных и финансовых ресурсов. А ведь, возможно, в это же время людям и машинам необходимо работать на реальном происшествии. Кроме того, ложные звонки занимают эфир и не дают дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи», - предупреждают в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
 
В агентстве напомнили, что заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей, а также предусматривает возмещение понесенных затрат.

Фото: «Номер один»
Теги
ложный вызов

Все новости

Пьяная жительница Бурятии поставила на уши все спецслужбы
27.07.2022 в 15:42
Tele2 и 2ГИС подготовили подборку туристических маршрутов для жителей Бурятии
27.07.2022 в 15:42
В Бурятии сгорел автомобиль работника управляющей компании
27.07.2022 в 15:30
В Бурятии формируют батальон «Байкал» для отправки на Украину
27.07.2022 в 15:13
В Улан-Удэ скейт-площадку в парке им. Орешкова закрыли на ремонт
27.07.2022 в 14:50
В Улан-Удэ появится велодорожка в микрорайоне Сокол
27.07.2022 в 14:47
Житель Улан-Удэ зарезал брата-близнеца
27.07.2022 в 14:38
В Бурятии проводят проверку по факту гибели рабочего от удара током
27.07.2022 в 13:32
В Бурятии туристку со сломанной ногой эвакуируют на вертолете
27.07.2022 в 12:57
«Сервис печати» от «Ростелекома»: выгодно, безопасно и экологично
27.07.2022 в 12:26
ЗУРХАЙ
с 27 июля по 2 августа

Читайте также
В Бурятии сгорел автомобиль работника управляющей компании
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
27.07.2022 в 15:30
Житель Улан-Удэ зарезал брата-близнеца
После преступления мужчина сбежал, но был пойман у родственников
27.07.2022 в 14:38
В Бурятии проводят проверку по факту гибели рабочего от удара током
Происшествие случилось на железной дороге
27.07.2022 в 13:32
В Бурятии туристку со сломанной ногой эвакуируют на вертолете
Спасатели уже оказали женщине первую помощь
27.07.2022 в 12:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru