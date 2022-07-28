Происшествия 28.07.2022 в 09:02
Жительницу Бурятии оштрафовали за помощь убийце
Из-за ложных показаний женщины преступника едва не оправдали
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Кижинги, обвиняемой в даче заведомо ложных показаний.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина являлась свидетелем по уголовному делу. Желая помочь знакомому избежать уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшего его смерть, в присутствии присяжных заседателей она дала заведомо ложные показания об избиении потерпевшего иными лицами.
«Ее сведения повлияли на мнение присяжных заседателей, которые посчитали, что вина подсудимого не доказана. В ходе нового рассмотрения стороной обвинения представлены доказательства, опровергающие версию лжесвидетельницы. По результатам судебного заседания злоумышленник осужден к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима», - рассказали в прокуратуре.
Женщина, с учетом полного признания вины и иных смягчающих обстоятельств, получила за лжесвидетельство штраф в размере 15 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина являлась свидетелем по уголовному делу. Желая помочь знакомому избежать уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшего его смерть, в присутствии присяжных заседателей она дала заведомо ложные показания об избиении потерпевшего иными лицами.
«Ее сведения повлияли на мнение присяжных заседателей, которые посчитали, что вина подсудимого не доказана. В ходе нового рассмотрения стороной обвинения представлены доказательства, опровергающие версию лжесвидетельницы. По результатам судебного заседания злоумышленник осужден к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима», - рассказали в прокуратуре.
Женщина, с учетом полного признания вины и иных смягчающих обстоятельств, получила за лжесвидетельство штраф в размере 15 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
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