Жительницу Бурятии оштрафовали за помощь убийце

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Кижинги, обвиняемой в даче заведомо ложных показаний.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина являлась свидетелем по уголовному делу. Желая помочь знакомому избежать уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшего его смерть, в присутствии присяжных заседателей она дала заведомо ложные показания об избиении потерпевшего иными лицами.«Ее сведения повлияли на мнение присяжных заседателей, которые посчитали, что вина подсудимого не доказана. В ходе нового рассмотрения стороной обвинения представлены доказательства, опровергающие версию лжесвидетельницы. По результатам судебного заседания злоумышленник осужден к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима», - рассказали в прокуратуре.Женщина, с учетом полного признания вины и иных смягчающих обстоятельств, получила за лжесвидетельство штраф в размере 15 тысяч рублей.Фото: «Номер один»