Происшествия 28.07.2022 в 10:17

Маршрутчик устроил тройное ДТП на трассе в Бурятии

В аварии пострадали три человека
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Текст: Константин Воронов
Маршрутчик устроил тройное ДТП на трассе в Бурятии
Ночью 28 июля на 269-м км трассы «Байкал» в районе поселка Клюевка произошло крупное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автобуса «Фиат Дукато», ехавший в сторону Улан-Удэ, не учел дистанцию и врезался во впереди идущую «Хонду Аккорд».


В свою очередь, получив удар, «Хонда» «догнала» ехавший впереди нее «Лексус IS250».


В результате аварии телесные повреждения получили 3 человека: 45-летний пассажир автобуса, и два пассажира «Хонды» в возрасте 22 и 23 лет.


Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»
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