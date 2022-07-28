Маршрутчик устроил тройное ДТП на трассе в Бурятии

Ночью 28 июля на 269-м км трассы «Байкал» в районе поселка Клюевка произошло крупное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автобуса «Фиат Дукато», ехавший в сторону Улан-Удэ, не учел дистанцию и врезался во впереди идущую «Хонду Аккорд».







В свою очередь, получив удар, «Хонда» «догнала» ехавший впереди нее «Лексус IS250».





В результате аварии телесные повреждения получили 3 человека: 45-летний пассажир автобуса, и два пассажира «Хонды» в возрасте 22 и 23 лет.





Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»