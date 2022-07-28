В Бурятии поднимаются реки

«В ближайшие дни ожидается потепление, в связи с этим я прошу проинформировать граждан, в частности родителей, что бы в первую очередь объяснили детям о недопустимости купания. Аргада - горная река и при таком поднятии уровня воды и сильном течении может произойти трагедия»

«Просим жителей посёлка Усть-Джилинда и села Романовка соблюдать меры предосторожности на воде» - сообщили в паблике Б аунт-инфо. 24/7.

Вчера в 22:50 от оперативного дежурного ЕДДС Курумканского района поступила информация о том, что на реке Аргада наблюдается выход воды на пойму. В случае увеличения уровня воды на 75 см в зону подтопления попадает 22 дома в населенном пункте Аргада, в которых проживает 65 человек, из них 16 детей.Администрацией МО «Курумканский район» организована работа оперативного штаба, введен режим «Повышенная готовность». В случае подтопления в готовности пункты временного размещения на базе Аргадинской СОШ вместимостью 80 человек. Проведено информирование населения.Между тем, в результате мониторинга гидрологической обстановки рабочей группой МО "Курумканский район" на реке Аргада установлено, что за сутки вода поднялась на 41 см. Подтоплены низменные участки берега, покосы, также подтоплены две надворные постройки одного домовладения. Подъём воды остановился на уровне 465 см. Ведется мониторинг обстановки.Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской обратился к администрации Курумканского района:Отметим, что похожая ситуация складывается и в Баунтовском районе Бурятии. Так, в связи с обильными осадками, выпавшими в верховьях реки Витим, ожидается подъем ее уровня.