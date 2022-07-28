Происшествия 28.07.2022 в 11:46

В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина

Еще одного жильца загоревшейся квартиры спасли соседи
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
Ночью 28 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в 113-м микрорайоне Улан-Удэ. На место пожара были направлены 6 подразделений Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

«На момент прибытия первого пожарного расчета наблюдалось открытое пламя из окна квартиры на одном из верхних этажей. Находившийся внутри мужчина в это время был эвакуирован соседями. Звеньями газодымозащитной службы была организована разведка помещений. По лестничному маршу из подъезда огнеборцами выведено 15 человек. В ходе тушения пожара в комнате была обнаружена 69-летняя женщина без признаков жизни. Чуть больше 15 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать очаг на общей площади 3 кв. м», - рассказали в МЧС.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства и точную причину пожара. Предположительно, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.

Фото: МЧС Бурятии
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