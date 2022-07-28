В Бурятии молодой сельчанин убил гостя из-за небольшого долга

27 июля в квартире одного из домов в поселке Саган-Нур произошло убийство 32-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 20-летнего молодого человека, в компании с которым потерпевший употреблял спиртное. В ходе допроса юноша дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в квартире одного из домов в поселке Саган-Нур. Вечером 26 июля к нему в гости пришел знакомый, с которым они стали распивать спиртное. Около полуночи во время застолья молодой человек вдруг вспомнил, что гость когда-то брал у него в долг небольшую сумму и не отдал. Из-за прозвучавших по данному поводу претензий между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку. Когда гость уже перестал защищаться и пытался покинуть квартиру, обвиняемый внезапно схватил кухонный нож и нанес им удары в шею противника. От полученных ран потерпевший скончался на месте.После расправы молодой человек сбегал в близлежащий лес, где избавился от ножа. Но затем вернулся домой и позвонил отцу, который передал сообщение о происшествии в скорую и полицию.«В настоящее время молодому человеку уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»