В Бурятии врач попалась на мошенничестве

К участковому уполномоченному полиции в поселке Саган-Нур обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней пришел судебный приказ о взыскании 32,5 тысяч рублей в связи задолженностью по займу. Однако никаких кредитов гражданка не оформляла, о чём дала объяснение в суде.Полицейский запросил в микрофинансовой организации документы, подтверждающие оформление кредитных обязательств. По номеру, указанному в договоре, он позвонил заёмщику и попал в медицинскую организацию.«В ходе дальнейшего разбирательства была установлена подозреваемая – 40-летний медицинский работник. Выяснилось, что ещё в июле 2021 года она, воспользовавшись хранящимися в базе данных персональными сведениями посетительницы, через Интернет оформила займ на сумму 13 тысяч рублей. Деньги женщина перевела на свой счёт и потратила на личные нужды. Ни единого платежа по кредиту в течение 9 месяцев гражданка не внесла», - рассказали в МВД Бурятии.По факту мошенничества в сфере кредитования возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась. Она признала свою вину и возместила ущерб по уголовному делу в сумме 13 тысяч рублей.Фото: «Номер один»