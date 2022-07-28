Происшествия 28.07.2022 в 16:02

Житель Бурятии угнал мотоцикл в «улусе байкеров»

Ради кражи парень проехал на попутках 100 километров  и ночевал в лесу
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии угнал мотоцикл в «улусе байкеров»
В Закаменске сотрудники ГИБДД остановили для проверки 18-летнего мотоциклиста. Оказалось, что молодой человек пьян и не имеет прав. Более того, при сверке по базам данных выяснилось, что мотоцикл числится в розыске: ранее он был похищен у 65-летнего жителя улуса Санага, расположенного в 100 километрах от города.

В ходе разбирательства водитель признался в краже. Он рассказал, что был наслышан о том, что в Санаге большинство местных жителей передвигается на мотоциклах. Желая иметь в своём распоряжении «железного коня», подозреваемый в середине мая на попутках направился в улус. Переночевав в лесу, он днем с горы, открывающей вид на населенный пункт, стал высматривать подходящий для кражи мотоцикл.

После чего ночью проник в ограду одного из местных жителей, чей дом не охранялся собакой, и найденной металлической трубой сорвал с гаража навесной замок. Похищенную технику злоумышленник, чтобы не создавать шум, укатил подальше от места происшествия, затем завёл и направился домой. В Закаменске подозреваемый спустя некоторое время был остановлен сотрудниками ДПС.

«Молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако уголовно преследуем впервые. Обучается в техникуме. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Также в отношении злоумышленника составлены административные протоколы за нарушение ПДД», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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кража

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