В Бурятии пенсионер отдал полмиллиона за преступление Баира Жамбалова

Но из-за подобного безответственного отношения Бурчевскому пришлось почти полтора года судиться и в итоге получить уже обесцененные деньги. Подзатянул процесс Иволгинский райсуд, очень долго рассматривая это, в общем-то, простое дело по возмещению ущерба.







Официальный владелец джипа «Ленд Крузер Прадо» пенсионер Юрий Жалсанов наконец-то выплатил полмиллиона рублей Максиму Бурчевскому - компенсацию по ОСАГО в качестве хозяина источника повышенной опасности. Об этом сообщил сам истец. Для того чтобы восторжествовала справедливость, понадобилось более двух лет.Как мы уже сообщали, именно на этом джипе бывший вице-спикер Хурала и бывший главный бурятский «единоросс» Баир Жамбалов 5 января 2020 года возле села Батурино насмерть сбил Галину Бурчевскую. В мае прошлого года суд отправил лихача на шесть лет и один месяц в колонию-поселение.Однако компенсацию морального вреда в связи с ДТП и управлением источником повышенной опасности - джипом «Ленд Крузер Прадо» - тогда с Жамбалова взыскать не удалось. Поскольку авто, на котором разъезжал депутат, заранее было оформлено на другое лицо (видимо, чтобы не «светить» его в своей депутатской декларации). И Бурчевскому пришлось подавать в суд на выплату положенной по закону компенсации морального вреда на номинального собственника автомобиля - родственника Баира Жамбалова, жителя Иволгинского района Юрия Жалсанова.Причем ни Баир Жамбалов, ни пенсионер Юрий Жалсанов не страховали машину по ОСАГО. Хотя, если бы имелась автостраховка, то пострадавшая сторона получила бы 500 тыс. рублей (предусмотренных в подобных случаях, согласно ст. 7 Закона «Об ОСАГО») в течение максимум недели после подачи заявления в страховую компанию, то есть в марте 2020 года.Напомним, Иволгинский райсуд весьма долго, в течение 2020 - 2021 гг., решал простой, по сути, вопрос о выплате компенсаций, постоянно откладывал заседания, ссылаясь на пандемию, а в итоге в мае 2021 года лишь частично удовлетворил иск, ограничившись всего 150 тыс. рублей. Мотивируя это тем, что вина водителя не доказана, что, дескать, со стороны Галины Бурчевской имелась «грубая неосторожность» при переходе дороги в момент ДТП, и так далее в этом репертуаре.Также на суде лились крокодиловы слезы о том, что, дескать, пенсионер с невысокими доходами Юрий Жалсанов лишь формальный владелец джипа, а фактически им управлял Баир Жамбалов. Хотя по сложившейся в РФ судебной практике, если машина не застрахована, а владелец доверил ее водителю, совершившему на ней ДТП, моральный вред взыскивается именно с владельца автомобиля. Как говорится, нечего передавать руль кому попало.Естественно, Максим Бурчевский не согласился с решением суда и подал жалобу в Верховный суд Бурятии, который постановил, что размер компенсации морального вреда, ранее определенный Иволгинским райсудом, явно недостаточен, и увеличил его до 500 тыс. рублей.Но и после решения суда о выплате компенсации Максим Бурчевский несколько месяцев не мог ее получить. Лишь недавно, после того как адвокат пострадавшего предложил судебным приставам арестовать джип и реализовать его с аукциона в счет долга, Жалсанов связался с Бурчевским и выплатил всю сумму долга.- Мы удовлетворены тем, что справедливость восторжествовала и спустя почти два года компенсация морального ущерба выплачена Максиму Бурчевскому, однако точку в этом деле пока ставить рано, - сказал его адвокат Андрей Налетов.Что имел в виду защитник Бурчевского, он не пояснил. Будем ждать новостей.Фото: Следственный комитет Бурятии