Происшествия 29.07.2022 в 06:00

В Бурятии пенсионер отдал полмиллиона за преступление Баира Жамбалова

Для торжества справедливости понадобилось более двух лет
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии пенсионер отдал полмиллиона за преступление Баира Жамбалова
Официальный владелец джипа «Ленд Крузер Прадо» пенсионер Юрий Жалсанов наконец-то выплатил полмиллиона рублей Максиму Бурчевскому - компенсацию по ОСАГО в качестве хозяина источника повышенной опасности. Об этом сообщил сам истец. Для того чтобы восторжествовала справедливость,  понадобилось более двух лет.

Как мы уже сообщали, именно на этом джипе бывший вице-спикер Хурала и бывший главный бурятский «единоросс» Баир Жамбалов 5 января 2020 года возле села Батурино насмерть сбил   Галину Бурчевскую.  В мае прошлого года суд отправил лихача на шесть лет и один месяц в колонию-поселение.

Однако компенсацию морального вреда в связи с ДТП и управлением источником повышенной опасности -  джипом «Ленд Крузер Прадо» - тогда с Жамбалова взыскать не удалось. Поскольку авто, на котором разъезжал депутат, заранее было оформлено на другое лицо (видимо, чтобы не «светить» его в своей депутатской декларации). И Бурчевскому пришлось подавать в суд на выплату положенной по закону компенсации морального вреда на номинального собственника автомобиля - родственника Баира Жамбалова, жителя Иволгинского района Юрия Жалсанова.

Причем ни Баир Жамбалов, ни пенсионер Юрий Жалсанов не страховали машину по ОСАГО. Хотя, если бы имелась автостраховка, то пострадавшая сторона получила бы 500 тыс. рублей (предусмотренных в подобных случаях, согласно ст. 7 Закона «Об ОСАГО») в течение максимум недели после подачи заявления в страховую компанию, то есть в марте 2020 года.

Но из-за подобного безответственного отношения Бурчевскому пришлось почти полтора года судиться и в итоге получить уже обесцененные деньги. Подзатянул процесс Иволгинский райсуд, очень долго рассматривая это, в общем-то, простое дело по возмещению ущерба.

Напомним, Иволгинский райсуд весьма долго, в течение 2020 - 2021 гг., решал простой, по сути, вопрос о выплате компенсаций, постоянно откладывал заседания, ссылаясь на пандемию, а в итоге в мае 2021 года   лишь частично удовлетворил иск, ограничившись всего 150 тыс. рублей. Мотивируя это тем, что вина водителя не   доказана, что, дескать, со стороны Галины Бурчевской имелась «грубая неосторожность» при переходе дороги в момент ДТП, и так далее в этом репертуаре.

Также на суде лились крокодиловы слезы о том, что, дескать, пенсионер с невысокими доходами Юрий Жалсанов   лишь формальный владелец джипа, а фактически им управлял Баир Жамбалов. Хотя по сложившейся в РФ судебной практике, если машина не застрахована, а владелец доверил ее водителю, совершившему на ней ДТП, моральный вред взыскивается именно с владельца автомобиля. Как говорится, нечего передавать руль кому попало.

Естественно, Максим Бурчевский не согласился с решением суда и подал жалобу в Верховный суд Бурятии, который постановил, что размер компенсации морального вреда,  ранее определенный Иволгинским райсудом, явно недостаточен, и увеличил его до 500 тыс. рублей.

Но и после решения суда о выплате компенсации Максим Бурчевский  несколько месяцев не мог ее получить. Лишь недавно, после того как адвокат пострадавшего предложил судебным приставам арестовать джип и реализовать его с аукциона в счет долга, Жалсанов связался с Бурчевским и выплатил всю сумму долга.

- Мы удовлетворены тем, что справедливость восторжествовала и спустя почти два года компенсация морального ущерба  выплачена Максиму Бурчевскому,  однако точку в этом деле пока ставить рано, - сказал его адвокат Андрей Налетов.

Что имел в виду защитник Бурчевского, он не пояснил. Будем ждать новостей.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
жамбалов ДТП

Все новости

В Улан-Удэ врач, виновный в смерти младенца, получил реальный срок
28.07.2022 в 19:00
В Кабанском районе Бурятии обустраивают пешеходные зоны
28.07.2022 в 17:21
Вопрос о завершении строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ решится в сентябре
28.07.2022 в 17:06
В Улан-Удэ завершается второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
28.07.2022 в 16:36
Клиенты Tele2 могут собрать персональный роуминг для путешествия
28.07.2022 в 16:31
Житель Бурятии угнал мотоцикл в «улусе байкеров»
28.07.2022 в 16:02
В Улан-Удэ строят водопровод на Верхней Березовке
28.07.2022 в 14:42
В Бурятии снизилось строительство жилья
28.07.2022 в 14:08
В Бурятии разрешат убивать барсуков
28.07.2022 в 13:46
В Бурятии врач попалась на мошенничестве
28.07.2022 в 13:36
ЗУРХАЙ
с 27 июля по 2 августа

Читайте также
Житель Бурятии угнал мотоцикл в «улусе байкеров»
Ради кражи парень проехал на попутках 100 километров  и ночевал в лесу
28.07.2022 в 16:02
В Бурятии врач попалась на мошенничестве
Женщина получила кредит, воспользовавшись персональными данными пациентки
28.07.2022 в 13:36
В Бурятии молодой сельчанин убил гостя из-за небольшого долга
Скрываться от правоохранителей юноша не стал
28.07.2022 в 12:40
В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
Еще одного жильца загоревшейся квартиры спасли соседи
28.07.2022 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru