Жительница Улан-Удэ получила реальный срок за истязание приемных дочерей

В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении 40-летней женщины. Она обвинялась по статьям «истязание несовершеннолетних» и «умышленное причинение с особой жестокостью средней тяжести вреда здоровью малолетнему».Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, у женщины не сложились отношения с тремя несовершеннолетними девочками, которых супруг взял под опеку.«С сентября 2020 по июль 2021 года она, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за мелкие провинности на фоне неприязненных отношений систематически наносила двум сестрам, 6 и 8 лет, побои и применяла к ним иное физическое и психическое насилие. Однажды женщина нанесла одной из девочек удар металлической кочергой по плечу, причинив закрытый перелом костей правой ключицы, а спустя некоторое время клинком кухонного ножа в качестве очередного наказания нанесла потерпевшей удар по кисти, причинив ей резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки. С травмами и кровотечением ребенка госпитализировали, после чего факты истязания над детьми вскрылись», - рассказали в следственном ведомстве.Суд признал женщину виновной и приговорил к 3 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.Фото: pixabay.com