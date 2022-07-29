Происшествия 29.07.2022 в 09:15

Жительница Улан-Удэ получила реальный срок за истязание приемных дочерей

Женщина «воспитывала» детей с помощью кочерги и ножа
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ получила реальный срок за истязание приемных дочерей
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении 40-летней женщины. Она обвинялась по статьям «истязание несовершеннолетних» и «умышленное причинение с особой жестокостью средней тяжести вреда здоровью малолетнему».

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, у женщины не сложились отношения с тремя несовершеннолетними девочками, которых супруг взял под опеку.

«С сентября 2020 по июль 2021 года она, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за мелкие провинности на фоне неприязненных отношений систематически наносила двум сестрам, 6 и 8 лет, побои и применяла к ним иное физическое и психическое насилие. Однажды женщина нанесла одной из девочек удар металлической кочергой по плечу, причинив закрытый перелом костей правой ключицы, а спустя некоторое время клинком кухонного ножа в качестве очередного наказания нанесла потерпевшей удар по кисти, причинив ей резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки. С травмами и кровотечением ребенка госпитализировали, после чего факты истязания над детьми вскрылись», - рассказали в следственном ведомстве.  

Суд признал женщину виновной и приговорил к 3 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com
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