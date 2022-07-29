Происшествия 29.07.2022 в 09:35

В Бурятии река Баргузин снесла мост

Поднявшаяся вода также частично затопила дорогу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии река Баргузин снесла мост
Вечером 28 июля в Курумканском районе Бурятии произошло разрушение деревянного автомобильного моста через реку Баргузин между поселками Майский и Алла.

«Из-за повышения уровня воды в реке Баргузин мост повредило сильным течением. Отрезанных населенных пунктов нет. Движение осуществляется по основной дороге», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Также в районе повысился уровень воды в реке Гарга.

«В случае дальнейшего подъёма уровня воды в зону подтопления может попасть одно домовладение н.п. Арзгун, в котором проживают два человека. На месте работает рабочая группа администрации Курумканского района. Для выполнения работы по защите придомовых участков задействован трактор», - сообщает агентство.

 
Кроме того, на трёх участках дороги Улан-Удэ – Новый Уоян произошел перелив реки Алла через дорожное полотно. Ширина переливов составляет около 100 метров, а глубина – от 10 до 20 см.

«Частично подмыта насыпь подъезда к мосту возле поселка Алла. Проезд для транспорта не ограничен. Работы по восстановлению участков дорог проводят 8 человек и 5 ед. техники ООО «Дорожник». Угрозы населенным пунктам нет», - сообщают в агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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