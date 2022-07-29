В Бурятии река Баргузин снесла мост

«В случае дальнейшего подъёма уровня воды в зону подтопления может попасть одно домовладение н.п. Арзгун, в котором проживают два человека. На месте работает рабочая группа администрации Курумканского района. Для выполнения работы по защите придомовых участков задействован трактор», - сообщает агентство.







Кроме того, на трёх участках дороги Улан-Удэ – Новый Уоян произошел перелив реки Алла через дорожное полотно. Ширина переливов составляет около 100 метров, а глубина – от 10 до 20 см.

Вечером 28 июля в Курумканском районе Бурятии произошло разрушение деревянного автомобильного моста через реку Баргузин между поселками Майский и Алла.«Из-за повышения уровня воды в реке Баргузин мост повредило сильным течением. Отрезанных населенных пунктов нет. Движение осуществляется по основной дороге», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Также в районе повысился уровень воды в реке Гарга.«Частично подмыта насыпь подъезда к мосту возле поселка Алла. Проезд для транспорта не ограничен. Работы по восстановлению участков дорог проводят 8 человек и 5 ед. техники ООО «Дорожник». Угрозы населенным пунктам нет», - сообщают в агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС