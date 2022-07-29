Происшествия 29.07.2022 в 12:21
Два человека оказались в коме после ДТП на трассе в Бурятии
Автомобиль под управлением водителя без прав слетел с дороги и перевернулся
Текст: Константин Воронов
Сотрудники ГИБДД Бурятии работают на месте ДТП в Прибайкальском районе, случившимся сегодня около 6 часов утра на трассе «Байкал».
«По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Инфинити», не имеющий прав, в районе поселка Мостовка слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель и 2 пассажира транспортного средства (мужчины 30 и 24 лет, оба в состоянии комы) госпитализированы в Кабанскую ЦРБ», - сообщили в ГИБДД.
В настоящий момент полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Инфинити», не имеющий прав, в районе поселка Мостовка слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель и 2 пассажира транспортного средства (мужчины 30 и 24 лет, оба в состоянии комы) госпитализированы в Кабанскую ЦРБ», - сообщили в ГИБДД.
В настоящий момент полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Бурятии
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