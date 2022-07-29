Два человека оказались в коме после ДТП на трассе в Бурятии

Сотрудники ГИБДД Бурятии работают на месте ДТП в Прибайкальском районе, случившимся сегодня около 6 часов утра на трассе «Байкал».«По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Инфинити», не имеющий прав, в районе поселка Мостовка слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель и 2 пассажира транспортного средства (мужчины 30 и 24 лет, оба в состоянии комы) госпитализированы в Кабанскую ЦРБ», - сообщили в ГИБДД.В настоящий момент полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: ГИБДД Бурятии