Происшествия 29.07.2022 в 12:31
В Бурятии по факту массовой гибели рыбы возбуждено уголовное дело
Установлено, что в происшествии виноваты сотрудники Бурятмелиоводхоза
Текст: Константин Воронов
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту массовой гибели рыбы в Кударинском водохранилище.
«Установлено, что причиной происшествия в зимний подледный период стал недостаток растворенного в воде кислорода, возникший вследствие ненадлежащей эксплуатации водохранилища со стороны ФГБУ «Управление» Бурятмелиоводхоз». В нарушение закона должностные лица учреждения не принимали меры для увеличения концентрации растворенного кислорода в воде, на ремонт аварийного водосброса и надлежащее регулирование уровня воды в водохранилище. Из-за допущенных нарушений произошла массовая гибель рыбы с причинением ущерба в размере более 900 тыс. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.
На основании материалов проверки правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Фото: природоохранная прокуратура
«Установлено, что причиной происшествия в зимний подледный период стал недостаток растворенного в воде кислорода, возникший вследствие ненадлежащей эксплуатации водохранилища со стороны ФГБУ «Управление» Бурятмелиоводхоз». В нарушение закона должностные лица учреждения не принимали меры для увеличения концентрации растворенного кислорода в воде, на ремонт аварийного водосброса и надлежащее регулирование уровня воды в водохранилище. Из-за допущенных нарушений произошла массовая гибель рыбы с причинением ущерба в размере более 900 тыс. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.
На основании материалов проверки правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Фото: природоохранная прокуратура