В Бурятии по факту массовой гибели рыбы возбуждено уголовное дело

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту массовой гибели рыбы в Кударинском водохранилище.«Установлено, что причиной происшествия в зимний подледный период стал недостаток растворенного в воде кислорода, возникший вследствие ненадлежащей эксплуатации водохранилища со стороны ФГБУ «Управление» Бурятмелиоводхоз». В нарушение закона должностные лица учреждения не принимали меры для увеличения концентрации растворенного кислорода в воде, на ремонт аварийного водосброса и надлежащее регулирование уровня воды в водохранилище. Из-за допущенных нарушений произошла массовая гибель рыбы с причинением ущерба в размере более 900 тыс. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.На основании материалов проверки правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.Фото: природоохранная прокуратура