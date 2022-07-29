В Улан-Удэ ищут очевидцев смертельного ДТП с юным велосипедистом

Отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Улан-Удэ просит откликнуться возможных очевидцев ДТП, произошедшего 23 июня на улице Республиканской в районе дома №55«а».«23 июня около 20.30 грузовой бортовой автомобиль под управлением 18-летнего водителя, двигаясь на проезжей части на улице Республиканской, совершил наезд на 7-летнего велосипедиста. Ребенок от полученных травм скончался на месте», - сообщили в МВД Бурятии.О любой информации по поводу этого ДТП полиция просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-27-64, 29-51-80, 29-51-33.Фото: «Номер один»