В квартире Гусиноозерска нашли мертвого мужчину

Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от сотрудника полиции Гусиноозерска о том, что находящийся в одной из квартир мужчина не отвечает на звонки и не открывает дверь. По имеющейся информации, 31-летний мужчина страдал от повышенного давления.«Спасатели БРПСС в присутствии сотрудника полиции с помощью аварийного инструмента вскрыли оконную решетку на первом этаже, проникли в помещение и обеспечили полиции доступ в квартиру. Тело мужчины было обнаружено в одной из комнат», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»