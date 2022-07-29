Происшествия 29.07.2022 в 13:43

В квартире Гусиноозерска нашли мертвого мужчину

Чтобы проникнуть внутрь, спасателям пришлось срезать решетку на окне
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Текст: Константин Воронов
В квартире Гусиноозерска нашли мертвого мужчину
Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от сотрудника полиции Гусиноозерска о том, что находящийся в одной из квартир мужчина не отвечает на звонки и не открывает дверь. По имеющейся информации, 31-летний мужчина страдал от повышенного давления.

«Спасатели БРПСС в присутствии сотрудника полиции с помощью аварийного инструмента вскрыли оконную решетку на первом этаже, проникли в помещение и обеспечили полиции доступ в квартиру. Тело мужчины было обнаружено в одной из комнат», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»

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