В Бурятии нелегальный добытчик нефрита убил коллегу по опасному бизнесу

23 июля в правоохранительные органы поступило сообщение, что на берегу реки Ципа в местности, расположенной на расстоянии 350 км от села Багдарин, совершено убийство мужчины. К месту происшествия в составе следственно-оперативной группы выехал заместитель руководителя Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Бурятии.«Путь предстоял долгий и сложный по дремучей таежной местности. Сначала на автомобиле группа достигла отдаленного села Россошино, откуда на лодке продолжила движение вниз по течению рек Амалат и Ципа, преодолев около 240 км. 25 июля они прибыли к месту происшествия, где обнаружили тело 41-летнего мужчины с колото-резаными ранениями головы и шеи», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 54-летнего знакомого покойного, с которым они употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. Изначально мужчина отрицал вину, ссылался на нападение со стороны потерпевшего и настаивал на том, что действовал в рамках необходимой обороны. В руке покойного на месте происшествия был обнаружен топор. Однако следователем при детальном осмотре установили, что топор был вложен в руку потерпевшего уже после смерти. Позднее данные выводы подтвердили свидетели. После предъявления подозреваемому доказательств в ходе допроса он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в следственном ведомстве, на берегу реки Ципа было обустроено два лагеря, в которых проживали две компании мужчин, приехавших из разных районов республики. Они занимались нелегальной добычей нефрита в русле реки. В ночь на 23 июля они вместе распивали спиртное, после чего разошлись на ночлег. Однако позднее один из них проснулся, пришел в соседний лагерь, где разбудил недавнего собутыльника и стал требовать спиртного. Недовольный внезапным пробуждением мужчина схватил нож и нанес им удары в голову и шею ночного гостя. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Позднее его напарники спустились по течению реки к еще одному лагерю, в котором находилась бригада со средствами спутниковой связи. При их помощи они отправили сообщение о происшествии в правоохранительные органы. До приезда следственно-оперативной группы обвиняемый вложил в руку покойного топор, чтобы инсценировать нападение с его стороны. Однако следствием его инсценировка была раскрыта. Следственно-оперативная группа с обвиняемым и телом покойного тем же путем вернулась обратно.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии